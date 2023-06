Conference League | Fiorentina beffata al 90' | West Ham trionfa 2-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un'altra finale amara per la. Dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia un altro 2-1 è fatale per i viola, che vedono sfumare sul più bello anche lache finisce tra le mani delHam, che torna a conquistare un trofeo europeo - Coppa Intertoto del 1999 a parte - che mancava dalla Coppa delle Coppe del 1965. Rispetto al match con i nerazzurri i rimpianti però sono maggiori: i toscani hanno giocato meglio, hanno controllato il pallino del gioco per gran parte del tempo e sono stati bravi a reagire al rigore trasformato da Benrahma con il pareggio immediato di Bonaventura. Al 90', però, un'amnesia difensiva di reparto ha spianato la strada a Bowen e fatto gioire gli Hammers, più esperti in questo tipo di appuntamenti e più scaltri nell'approfittare delle debolezze di Biraghi e ...