Ponte sullo Stretto | nominato nuovo cda | Recchi presidente e Ciucci ad

(Di martedì 6 giugno 2023) L'assemblea dei soci della Società dello Stretto di Messina, riunitasi oggi, ha eletto il cda e approvato il nuovo statuto. Sono stati designati amministratore delegato Pietro Ciucci e presidente Giuseppe Finocchiaro. Compongono il cda Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno. Quella di oggi è la prima riunione della società, tornata in bonis dopo la gestione liquidatoria, che si presenta totalmente rinnovata. Si tratta di una società in house, integralmente pubblica, che vedrà la partecipazione di Rfi, Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef e Mit, il cui cda - si legge - "estremamente snello è teso a ...