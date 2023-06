Perinetti saluta il Brescia | ora l’accordo con l’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ufficiale Giorgiolascia il. Il dirigente romano,le rondinelle dopo la retrocessione in LegaPro. Ecco il comunicato ufficiale: “Calcio comunica di aver raggiuntoper la risoluzione consensuale del contratto con il DirettoreCasoni Giorgio. Il club ringrazia il Direttore per il lavoro svolto in questa difficile stagione e gli augura buona fortuna per il prosieguo della carriera”. Ragion per cui nelle prossime ore,sarà ufficializzato dal. Come annunciato nelle scorse ore,firmerà un triennale con la società irpina. Avellino, è la settimana di Giorgio: fumata bianca in arrivo L'articolo ...