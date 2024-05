Hamas - ecco tutti i crimini del gruppo terrorista che i pacifisti non vedono

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il principio di proporzionalità invocato contro Israele dopo la reazione armata alla mattanza del 7 ottobre a opera diè più emozional-utopistico che razional-giuridico. Il diritto internazionale, che non si può evocare o tacere per capriccio o interesse o tirare per la giacca quanto più fa comodo, sugli ostaggi e sugli scudi umani è abbastanza chiaro e va ben oltre il principio di causa-effetto e quindi delle responsabilità. Gli ostaggi civili sono stati razziati dain Israele e adoperati come scudi umani per obiettivi militari palesi, al pari dell'indistinta massa di civili palestinesi della Striscia di Gaza a protezione dei centri di comando sotterranei rispetto ad apparentemente innocue e giuridicamente rispettate strutture come luoghi di culto, scuole e ospedali. Niente di nuovo a Gaza, come già verificatosi negli attacchi del ...

Mentre Israele prepara l'attacco a Rafah, Hamas elabora nuove strategie per conservare una presenza militare nella Striscia. E dal punto di vista politico... The post Hamas resiste , ecco che cos’ha in testa appeared first on InsideOver.

Medio Oriente, nessuno vuole i gazawi - Medio Oriente, nessuno vuole i gazawi - Quanto a scacciare la popolazione della Striscia, o a permetterle di andare altrove, neanche questo è possibile, perché (ecco l’unicum ... il governo per affidarlo ad un’organizzazione tipo hamas. Per ...

Centinaia in piazza a Malmö, in Svezia, protestano per Gaza e contro la partecipazione di Israele ad Eurovision - Centinaia in piazza a Malmö, in Svezia, protestano per Gaza e contro la partecipazione di Israele ad Eurovision - Centinaia di persone si sono radunate a Malmö, in Svezia, in una manifestazione a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e contro l’offensiva israeliana in risposta all’attacco di hamas del ...

Il punto sul conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas: collegamento con Fiamma Nirenstein da Gerusalemme - Il punto sul conflitto in Medio Oriente tra Israele e hamas: collegamento con Fiamma Nirenstein da Gerusalemme - Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...