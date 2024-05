Boom di nascite Torna la fiducia per Ostetricia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ben 172 parti in reparto nei primi quattro mesi del 2024 (gennaio-aprile), trend nuovi nati in ascesa e dita incrociate all’melzese. Un segno più che "premia la struttura e il personale: le donne scelgono di partorire a Melzo con sempre maggiore". Si guarda al bilancio del prossimo dicembre e all’agognato tetto dei cinquecento parti annui. Quello, mancato a oggi, che, da normativa, mette al riparo da ipotesi di soppressioni o chiusure. Il trend positivo fu già evidente nel 2022, quando, nello stesso periodo dell’anno i nati furono 157. Il 2023 si chiuse, a dicembre, con 487 parti totali, numero in salita, ma ancora sotto soglia. "Ancora oggi, certamente - così lo staff aziendale - la denatalità che riguarda tutto il Paese e l’esodo, che ancora permane, verso le strutture private o di maggiori dimensioni condizionano. Melzo ha ...

Space, ripartono i lavori: "Boom di prenotazioni" - Space, ripartono i lavori: "boom di prenotazioni" - Risolti i problemi burocratici: confermata l’apertura del locale il 2 giugno. "Un biglietto su quattro acquistato da pubblico straniero" ...

Calo delle nascite e la scelta di non diventare madri - Calo delle nascite e la scelta di non diventare madri - In un primo momento la misura, soprattutto nelle grandi città e nella capitale Berlino, fece registrare un boom delle nascite, ma non ha influenzato in modo duraturo il tasso di natalità. Ora il ...

Il rapporto. L'Italia non è un Paese per madri: lavoro, età alta, welfare insufficiente - Il rapporto. L'Italia non è un Paese per madri: lavoro, età alta, welfare insufficiente - L'analisi di Save the Children nella IX edizione della ricerca "Le Equilibriste". Il divario con l'Europa, ma anche tra Nord e Sud: svettano Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, in coda la Basilicata ...