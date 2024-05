(Di venerdì 10 maggio 2024) Per fare un buon pesto genovese serve basilico fresco, per alimentare un buon scandaloservono alcune parole chiave, che tornano d’improvviso

Caso Toti, sillabario per un circo mediatico-giudiziario - Caso Toti, sillabario per un circo mediatico-giudiziario - Dalle "stecche" allo yacht, dai soggiorni di lusso a Montecarlo alle borse Chanel: le espressioni dell'inchiesta sul governatore ligure enfatizzate dai giornali per alimentare lo scandalo ...

Il nuovo tipo di razzista: l'antirazzista militante - Il nuovo tipo di razzista: l'antirazzista militante - Torna il sulfureo pamphlet di Richard Millet. Un pugno nello stomaco al pensiero dominante ...

Avellino, Pronto soccorso Ospedale Moscati: «Ora a rischio l'ampliamento» - Avellino, Pronto soccorso Ospedale Moscati: «Ora a rischio l'ampliamento» - Al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Moscati la risoluzione dei disagi dovuti al sovraffollamento resta in bilico. L’area destinata all’ampliamento del reparto di ...