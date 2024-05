Una vita nell’Arma - Vuolo saluta il comando provinciale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo 41 anni di servizio, l’appuntato scelto qualifica speciale Carmineva in pensione. Nato a Polla nel 1964, ma ormai da unaresidente a Casalguidi, è nella provincia di Pistoia dal 1984. Dopo un breve periodo di servizio presso la Stazione Carabinieri di Casalguidi, dal 1993 ha ricoperto la posizione d’impiego di addetto alla segreteria e personale del, svolgendo il delicato incarico di autista ai vari comandanti provinciali che d si sono succeduti nell’incarico. Nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nell’anno 2017, molto impegnato nel sociale, da circa 26 anni svolge l’incarico di dirigente alla società sportiva di Pallavolo “Milleluci di Casalguidi”. Appassionato presepista, nel corso degli anni si è aggiudicato diversi premi per la realizzazione del presepio nella ...

