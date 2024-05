Il mercato si fa green Missione speciale per la differenziata | L’ecologia tra i banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ogni giovedì a chiusura, è un campo di battaglia: sacchetti che volano, cartacce e scarti di frutta e verdura a terra. Quello di Empoli con i suoi 280è uno dei mercati più grandi della Toscana (supera per dimensioni anche Firenze, dove gli stand sono 250). Trent’anni fa è stato spostato in zona stadio da piazza Gramsci, un appuntamento settimanale frequentatissimo che però ci pone davanti ad alcune grandi sfide. Una su tutte, la pulizia dell’ambiente una volta smontati i. Ed è proprio al, non sono solo luogo di shopping e di socialità, che si può fare educazione. È stato firmato con questo scopo da Alia Multiutility, Comune di Empoli, Confesercenti e Confcommercio, il protocollo d’intesa sull’Eco. Obiettivo: ridurre i tempi (prolungati) per il ripristino dei luoghi agevolando il lavoro ...