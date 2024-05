(Di venerdì 10 maggio 2024) Spes non confundit, lanon delude, diceva san Paolo. E’ nel segno dellache si celebrerà il Giubileo del 2025

"Spes non confudit", il nome della Bolla con cui Papa Francesco annuncia il Giubileo 2025 . La parola chiave è la speranza: un pensiero va ai più fragili, dai migranti ai detenuti, fino ai popoli in guerra.Continua a leggere

AGI - È nel segno della speranza il Giubileo ordinario 2025 che Papa Francesco, con la presentazione e la lettura della Bolla "Spes non confundit" (la speranza non delude) ha indetto ufficialmente nel pomeriggio. L'Anno Santo comincerà il 24 ...

Papa Francesco punta tutto sulla speranza - papa Francesco punta tutto sulla speranza - Indetto l’Anno Santo, che si aprirà il 24 dicembre. Tra san Paolo e Péguy, la Bolla si sofferma sulle domande ultime, sulla salvezza e la promessa della vita eterna. Chiedendo pure “che cos’è la felic ...

‘Pellegrini di speranza’. L’annuncio: a luglio 2025 il Giubileo dei giovani a Tor Vergata - ‘Pellegrini di speranza’. L’annuncio: a luglio 2025 il Giubileo dei giovani a Tor Vergata - Il tema del Giubileo, come da tradizione, viene scelto dai pontefici per cercare di leggere e di rispondere alle esigenze culturali dei tempi: “Quello voluto da papa Francesco per il Giubileo del 2025 ...

Bordignon: “L’importanza della presenza del Papa agli Stati Generali della Natalità” - Bordignon: “L’importanza della presenza del papa agli Stati Generali della Natalità” - L'intervista di Interris.it ad Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, per gli Stati Generali della Natalità ...