Stop armi a Israele? La scelta di campo di Biden | per Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 10 maggio 2024) E alla fine, dopo aver tenuto una linea politica solo apparentemente solida a sostegno di, seguita da mille tentennamenti,ha fatto unadi: per. “Ho detto chiaramente che se entrano a Rafah non fornirò le. Ma continueremo a garantire chesia sicuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere agli attacchi giunti di recente dal Medio Oriente”, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista alla Cnn. Ma nella stessa occasione ha detto anche un’altra cosa, ancora più grave, se vogliamo: “I civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui vengono attaccati i centri abitati”. Ciò vuol dire, non solo accusare, ma anche discolpare ...