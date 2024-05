(Di venerdì 10 maggio 2024) Un racconto poetico, comico e drammatico insieme, che prova a mostrare in modo diverso Maria di Nazareth, vista non più solo come laaddolorata, ma come una donna forte, capace di felicità. È l’originale spettacolo teatrale dal titolo “- Un monologo“, che verrà portato inoggi alle 21 al teatro Santa Maria di Biassono: a salire sul palco di via Segramora sarà l’attrice Laura Magni, che assumerà le voci di sette diversi personaggi. Biglietti dai 13 ai 15 euro. Domani e domenica, invece, il Santa Maria ospiterà il “Weekend di Teatrolab“: domani alle 15.30 la scalcinata compagnia circense di “Circomatto“, alle 17.30 "I Miti"; dopodomani alle 15.30 “Vincent Van Gogh - Il Canto del Mare“, alle 17.30 “L’ultima occasione“. F.L.

Viola come il Mare , anticipazioni 3 maggio : domani comincerà finalmente dopo tanta attesa la seconda stagione della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola come il Mare , anticipazioni 3 maggio : Viola decide imprimere una ...

L’altro volto polifonico della madre di Gesù. In scena “Happy Mary“ - L’altro volto polifonico della madre di Gesù. In scena “Happy Mary“ - Un racconto poetico, comico e drammatico insieme, che prova a mostrare in modo diverso Maria di Nazareth, vista non più solo come la madre addolorata, ma come una donna forte, capace di felicità. È ...

San Giovanni in Fiore, spazio pubblico dedicato a Peppino Impastato - San Giovanni in Fiore, spazio pubblico dedicato a Peppino Impastato - Iniziativa del Comune. Incontro degli studenti dei licei con l’attrice Sardo, che interpretò la madre dell’attivista ucciso dalla mafia ...

Bimba di 10 mesi morta a Noto vicino Siracusa dopo aver ingerito candeggina: la madre è sotto shock - Bimba di 10 mesi morta a Noto vicino Siracusa dopo aver ingerito candeggina: la madre è sotto shock - Sotto choc la madre che è stata raggiunta dagli uomini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire con precisione come sia potuta avvenire una simile tragedia. Noto, Siracusa: bimba di 10 mesi ...