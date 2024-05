LIVE – Cobolli-Korda - secondo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Il giovane romano ha debuttato senza particolari patemi con un successo in due set ai danni del qualificato tedesco Maximilian Marterer. Lo statunitense, invece, ha usufruito di un bye all’esordio essendo la ventiquattresima forza del tabellone. Si profila una partita molto aperta e anche le quote dei bookmakers sono quasi in equilibrio, con il nativo di Bradenton leggermente favorito. Quest’ultimo, tuttavia, non ha nel rosso la propria superficie prediletta, motivo per cuipuò certamente trarne profitto e provare ad avanzare, spinto anche dal calore del pubblico di casa. ...