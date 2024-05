Travolse e uccise un 15enne Respinto ancora il patteggiamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)un altro tentativo dia 4 anni e 8 mesi, stavolta per ragioni tecnico-giuridiche, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita. Lo ha deciso il gup Rossana Mongiardo e Pasca sarà processato a giugno con rito abbreviato. Lo scorso 9 febbraio, il gup Luca Milani, ritenendo incongrua la pena perché troppo bassa, aveva bocciato una prima richiesta di patteggiare a 4 anni. Nella precedente udienza del 18 aprile davanti alla gup Mongiardo, con un accordo tra accusa e difesa, il 33enne aveva tentato di nuovo la strada del, con la pena solo lievemente aumentata rispetto ...