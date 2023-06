L’addio di Di María alla Juve | «Ho dato tutto per vincere ma non è bastato»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 giugno 2023) «Sono giuntofine di una tappa difficile e complicata, me ne vado con la tranquillità di chi haper aiutare il club a continuare atitoli ma non è stato possibile». Comincia così il messaggio con cui Ángel Diha salutato i tifosi dellantus e annunciato la fine del suo percorso con il club bianconero. L’attaccante argentino era arrivato a Torino nel luglio 2022 a parametro zero, al termine di un’esperienza durata 7 anni al Paris Saint-Germain. «Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte e ringrazio tutti i miei compagnI per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa», continua El Fideo ...