Isola dei Famosi 2023 | Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli smascherano Helena Prestes | sarebbe finzione con Carlo Motta?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 giugno 2023) Nell’ottava puntata dell’dei, siachehanno fatto delle confessioni riguardantiche hanno sconvolto l’intero cast. Le loro rivelazioni coinvolgono il nuovo fidanzato della modella brasiliana,, e delle dichiarazioni che la concorrente gli ha svelato in confidenza. Ciò che è stato detto dai naufraghi ha sollevato interrogativi riguardo ai reali sentimenti cheprova per, specie dopo che lui le ha fatto la proposta in diretta televisiva e lei ha accettato.dei...