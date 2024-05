Caso Eni-Nigeria - il Csm non conferma Fabio De Pasquale come procuratore aggiunto di Milano | Assenza di imparzialità ed equlibrio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il magistratoDenon è statoto dal Consiglio superiore della magistratura nell’incarico didi. Alla base della decisione c’è il giudizio negativo sull’operato del pm nel suo primo quadriennio da dirigente (2017-2021), in particolare rispetto al procedimento per corruzione internazionale sulle presunte tangenti di Eni e Shell in, concluso con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati per non aver commesso il fatto (dopo che la Procura generale ha clamorosamente rinunciato all’impugnazione). De, titolare del fascicolo insieme al collega Sergio Spadaro, è accusato di non aver depositato nel corso del una serie di atti favorevoli alle difese, in quanto idonei a dimostrare la non ...

