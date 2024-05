Covid e nuova variante KP 2 | elude il vaccino? Sintomi - cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – LaKP.2 è già stata rilevata in Italia, in Usa corre ed è la causa di 1 caso disu 4. "Gli americani si stanno preoccupando per questa ultimache deriva da Jn.1. La KP.2 ha tre mutazioni interessanti ma in Usa si stanno preoccupando un po' troppo", afferma