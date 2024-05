Incidente sul lavoro in Garfagnana - 61enne sotto l’escavatore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Castelnuovo di(Lucca), 9 maggio 2024 – Grave infortunio sula Castelnuovo di: un uomo di 61 anni è rimastoun escavatore mentre stava lavorando in località Metatino. L’uomo ha riportato politrauma anche se fortunatamente è sempre rimasto cosciente. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa con l’elisoccorso regionale Pegaso. Sul posto anche l’ambulanza di Castelnuovo.

