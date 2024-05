La ministra Roccella - contestata dagli student - abbandona gli Stati generali della Natalità | VIDEO

“Ci dispiace che un ministro della Repubblica non abbia potuto esprimere la propria opinione”. Il commento di Gigi de Palo , presidente Fondazione per la Natalità arriva dopo la contestazione alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella durante la ...

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata stamattina in apertura degli Stati Generali della Natalità, l’evento annuale promosso dalla Fondazione per la Natalità a Roma. Nel momento in cui Roccella ha preso la parola per il suo ...