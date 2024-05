Nathalie Guetta - biografia di un’icona circense e famosa per il suo ruolo in Don Matteo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 9 maggio 2024)die attrice italiana,per il suoin DonEvalyneè un volto noto nell’ambiente dell’intrattenimento italiano, grazie alla sua poliedrica carriera che spazia dall’artealla recitazione, con ruoli di rilievo sia sul piccolo che sul grande schermo. Il 9 maggio 2024 è ospite a La Volta Buona in studio da Caterina Balivo. L’inizio della carriera e l’approdo in Italia diNata il 9 settembre 1958 a Parigi,muove i primi passi nel mondo dell’artegià a 16 anni, quando lascia la natia Parigi per seguire corsi e ...