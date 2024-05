Nel trimestre Nexi batte le attese - parte il buyback

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha chiuso il primodell'anno con ricavi per 781,6 milioni di euro, in crescita del 6% sullo stesso periodo del 2023, un ebitda in aumento dell'8,6% a 361,7 milioni e un margine dell'ebitda sui ricavi che sale di 112 punti base, al 46%. I risultati sono superiori al consensus degli analisti, che si attendevano ricavi per 776 milioni e un ebitda di 355 milioni, e consentono a, che nelha ridotto l'indebitamento finanziario da 3 a 2,8 volte l'ebitda, di confermare la guidance per l'esercizio 2024. La paytech italiana ha anche annunciato lanza del piano di riacquisto di azioni da 500 milioni di euro. "E' solo il primo passo di un processo che a un certo punto porterà a pagare dividendi ma questo dipenderà dal prezzo dell'azione", ha spiegato il cfo Bernardo Mingrone, ...

Il riacquisto di azioni proprie sarà eseguito da Morgan Stanley per un numero massimo di azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di Nexi , incluse le azioni proprie già in portafoglio

