Il tiktoker Davide Patron colpito da un arresto cardiaco | “Salvato dalle persone che avevo intorno”

Colpito in testa dalla campana della chiesa che risuonava per dare il via ai festeggiamenti in occasione della festa patronale del paese, così un 30enne spagnolo è morto in manierata tragica e assurda nelle score ore a Pinell de Brai. La vittima ...

Davide Patron ha un infarto sul treno per Parigi: il professore e star di TikTok salvato dagli altri passeggeri - Davide patron ha un infarto sul treno per Parigi: il professore e star di TikTok salvato dagli altri passeggeri - L’esperienza, racconta, “spero possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. E come stimolo per ...