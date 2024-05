Francesco Benigno nella bufera | insulti transfobici a Luxuria

(Di giovedì 9 maggio 2024). Dopo essere stato espulso da “L’Isola dei Famosi” per via del comportamento avuto durante una lite su Perizona.it

L’ Isola dei Famosi si appresta a tornare sul piccolo schermo, la nuova edizione che vedrà al timone Vladimir Luxuria prenderà il via lunedì 8 aprile 2024 . Saranno ben tredici i concorrenti che prenderanno parte alla diciottesima edizione del ...

Dopo Nadia Rinaldi, ex concorrente della tredicesima edizione de L' Isola dei Famosi , si è esposta anche un'altra naufraga difende ndo Francesco Benigno , espulso dal reality.

Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - Francesco benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - L'attore, però, non intende smettere di attaccare il programma tramite la propria pagina Facebook e, nelle scorse ore, ha postato una foto misogina attaccando Vladimir Luxuria. Sonia Bruganelli ha ...

Confermati i nuovi naufraghi - Confermati i nuovi naufraghi - Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, Bruganelli si sbottona su alcuni concorrenti del reality. su Greta dice che: "Greta è seduttiva, consapevole di essere bella, in qualche modo un po’ ...