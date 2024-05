De Palo Fondazione per la Natalità | ‘Proponiamo agenzia per la natalità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Fiscalità più equa, quoziente familiare, accesso al lavoro non precario per i giovani, asili nido, accesso alla prima casa, congedi parentali: dobbiamo trasformare la teoria in concretezza”. Lo dice il presidente diper laai microfoni dei giornalisti durante il punto stampa in apertura dei lavori degli Stati generali della, a Roma,