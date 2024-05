Schianto tra due auto sulla tangenziale Una si ribalta - l’altra finisce contro il guardrail | ferita una donna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Uno spaventosotra duesi è verificato nella serata di ieriovest di Lecce. Per cause ancora tutte da chiarire ed accertare, due, una Fiat 500 ed una Wolkswagen T Cross, si sono scontrate nei pressi della Galleria Condò, esattamente lungo il rettilineo e subito dopo lo svincolo per Monteroni. Ed è qui, lungo l’anello dellaOvest, che le due vetture sono venute violentemente a contatto. La Fiat 500 si èta ed è rimasta capovolta su un fianco, mentreha terminato la sua folle corsailtra due ...

Grave incidente sull’A1 direzione Roma, avvenuto oggi alle 14:30 nel territorio di Ponzano, al km 520. Tre camion sono stati coinvolti in uno scontro per cause ancora da accertare. Due uomini sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati ...

Piacenza, camion carico di acido contro un’auto: muore il camionista pavese, 7 intossicati - Piacenza, camion carico di acido contro un’auto: muore il camionista pavese, 7 intossicati - (ansa) Nello schianto è deceduto sul colpo il camionista di 52 anni ... Altre quattro persone, che viaggiavano su un’altra auto, hanno provato a soccorrere i feriti sono rimasti a loro volta ...

Silvi, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - Silvi, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - SILVI schianto tra furgone e moto a Silvi: muore Mauro Cerne, aveva 59 anni. Era un sub specializzato nella saldatura di sostegno sotto le piattaforme petrolifere e molto conosciuto in ...

Jesolo. Scende dal bus dopo la scuola e viene investita da un'auto: ragazzina 12enne in ospedale. La rabbia dei residenti: «Servono i dossi» - Jesolo. Scende dal bus dopo la scuola e viene investita da un'auto: ragazzina 12enne in ospedale. La rabbia dei residenti: «Servono i dossi» - La dodicenne è stata travolta dall'auto guidata da un uomo della zona dopo essere scesa dallo scuolabus, di ritorno da scuola. Arrivata alla fermata, è scesa dal bus per attraversare la strada in ...