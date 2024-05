Boeing 737 esce fuori pista durante il decollo a Dakar - la fuga dall’aereo in fiamme | almeno 11 feriti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Terrore all’aeroporto diin Senegal su un volo737, neanche a 24 ore di distanza dell’atterraggio di emergenza di un763 della FedEx in Turchia. Il velivolo, con a bordo 78 passeggeri, è uscitoilintorno all’una di notte (ora locale). L’aereo, noleggiato dalla Air Senegal, ha preso fuoco a causa dell’incidente. Sono 11 le persone rimaste ferite di cui 4 in modo grave, come rende noto in un comunicato la società che gestisce lo scalo. L'aeroporto – riporta la nota – è “chiuso fino a quando non saranno prese le misure necessarie”. ?? Violente sortie de piste cette nuit àau Sénégal. ??Un737-300 de TransAir en partance pour Bamako au Mali a ...

John Benett, ex dipendente della Boeing balzato alle cronache per aver sollevato preoccupazioni sugli standard di produzione dell’azienda, è stato trovato morto il 9 marzo scorso negli Stati Uniti. Barnett aveva lavorato per Boeing per 32 anni, ...

