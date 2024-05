Inchiesta Genova -Signorini non risponde

(Di giovedì 9 maggio 2024) 13.50 L'ex presidente dell'Autorità portuale die Ad sospeso di Iren, Paolo Emilio, si è avvalso della facoltà di nonre durante l'interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'per corruzione che ha coinvolto la Regione Liguria e il presidente Giovanni Toti. L'interrogatorio di, in carcere da lunedì scorso, era iniziato attorno alle 11 ed durato meno di un'ora. Il legale diha detto che il suo assistito potrebbe parlare in una seconda fase, dopo la scarcerazione.

De Palma, inchiesta Genova non incida su rilancio ex Ilva - De Palma, inchiesta genova non incida su rilancio ex Ilva - "Noi quello che vogliamo è che evidentemente tutto questo non abbia nessun tipo di ripercussione sul rilancio e la ripartenza dello stabilimento ex Ilva di genova. (ANSA) ...

Corruzione Liguria, Signorini non risponde a gip Genova - Corruzione Liguria, Signorini non risponde a gip genova - (Adnkronos) - Nessuna dichiarazione. Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e ad (sospeso) di Iren, arrestato martedì scorso per corruzione ...

Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «Finanziamento da 195mila euro» - Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «Finanziamento da 195mila euro» - Spunta un filone rifiuti nell'inchiesta che coinvolge il governatore della Liguria Giovanni Toti. Tra i finanziatori di Change, la Fondazione che faceva capo a Toti, e il Comitato Giovanni ...