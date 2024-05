Quando torna Sinner? La speranza di Puppo | Ho la sensazione che a Parigi giocherà

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Dario(giornalista di Eurosport) ha posto l’accento su vari temi. Il primo è relativo al ritiro di Camila Giorgi. La marchigiana, in maniera molto particolare, ha deciso di non comunicare direttamente la decisione del proprio addio al tennis, ma il tutto è stato reso noto dalla lista della International Tennis Integrity Agency (ITIA) che prevede la presenza di Camila a questo proposito. “Non ho mai visto una cosa del genere, c’è quest’organizzazione che tiene conto dei ritiri, oltre che delle procedure antidoping, che ha dato indirettamente la notizia. È una delle cose più curiose che io ricordi e da un certo punto di vista può essere rappresentativo di quanto il tennis sia finito in secondo piano nei suoi interessi, avendo lei passioni per l’arte e la moda“, ha dichiarato ...

Jannik Sinner ha entusiasmato nel Double Sunshine e in questo inizio di stagione: dopo il primo trionfo Slam all’Australian Open, l’altoatesino ha vinto Rotterdam e ha sfatato il tabù della finale di Miami, che gli era stata ostile in due occasioni ...

