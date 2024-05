Accoltella un 22enne per rubargli cellulare | fermato un 30enne per tentato omicidio - si cerca il complice

(Di giovedì 9 maggio 2024) I carabinieri hanno arrestato unalla stazione di Milano Certosa per rapina impropria e. Il giovane avrebbeto unperil telefono. Con lui ci sarebbe stato un, ancora non individuato.

