Dalla Spagna rilanciano | 'Minacce Uefa alla Juve | 'Fuori dall'Europa per 5 anni' | la Superlega pensa alla causa'

(Di martedì 6 giugno 2023) Arrivanoulteriori indiscrezioni in meritodecisione dellantus di svincolarsi dal progetto. Nella lettera inviata...

... dall'accordo sui migranti, che vedrebbe Parigi sostenere Roma, agli aiuti alla Tunisia ,... Poi certo, ci sono i nuovi possibili equilibri a Bruxelles, molto dipenderà dalle elezioni ina ...Juve, Superlega e una giornata movimentata L'altra novità riguarda la probabile uscitaSuperlega della Juventus:l'hanno data per assodata, in realtà il club bianconero ha diramato ...... sarà l'architetto, artista e ingegnere Santiago Calatrava - nato nel 1951 a Valencia, in- ... a 23 annisua ultima esposizione fiorentina, nel 2000 a Palazzo Strozzi . Inoltre, durante ...

Dopo il comunicato emerso dalla Spagna arriva anche la posizione del club bianconero con una nota sul sito che è chiarissima ...Il quotidiano spagnolo Diario di AS, ha riportato una reazione "informale" proveniente dagli ambienti vicini alla Superlega. La Superlega e la A22, si legge, non staranno a guardare ...