Ultime Notizie – Piacenza | 20enne ucciso da colpo di pistola Uomo si barrica in casa | poi si arrende

(Di sabato 3 giugno 2023) Un ventenne di origini albanesi è statocon undia Ponte dell’Olio, in provincia di. Il giovane sarebbe stato ferito all’interno di un’abitazione, nella quale si trovava anche un altrorimastoto per alcune ore prima dirsi ai carabinieri, che lo hanno preso in custodia. Il 118 era intervenuto in serata per soccorrere il ragazzo, che poi è morto durante il trasporto in ospedale. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ha aperto la porta dopo una trattativa con i carabinieri l'uomo che si era barricato in una casa a Ponte dell'Olio , in provincia di . I militari ora lo hanno preso in custodia. La vicenda è ancora ...

