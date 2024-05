Terremoto magnitudo 3 4 in Svizzera a confine con Valle d' Aosta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una scossa didi3.4 è stata registrata alle 23:25 di ieri in, alcon lad'. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a un chilometro di profondità ed epicentro a 13 km dal comuneno di Bionaz. La scossa è stata chiaramente avvertita nella regione italiana, ma non si segnalano danni a persone o cose.

