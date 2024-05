Tempeste e rovesci - i cattivi presagi dell' alta finanza | cosa sta per accadere sui mercati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Il calcio è un sogno, è un lavoro che ti aiuta a capire la vita. E un tecnico può immaginare, inventare”. Il calcio di oggi è molto distante da quel mistero senza fine bello definito da Gianni Brera, oggiciò che conta è il denaro e la comunicazione, ma le parole pronunciate da uno dei filosofi di questo sport, Cesar Luis Menotti, è una di quelle frasi che si inseriscono tra i grandi classici, perché restano per sempre. Chissà se Warren Buffett tra le tante cose dette in 93 anni di vita e almeno 70 di attività, ha mai fatto accostamenti tra la Borsa e la Vita, quello che è sicuro è che di frasi leggendarie ha riempito libri e soprattutto che attraverso la Borsa ha capito l'atteggiamento degli esseri umani e come da esso guadagnare, facendo il contrario. Anche quest'anno, per Buffett è la sessantesima volta, si è svolta l'assemblea annualea Berkshire, un evento ...