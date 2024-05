Spenti tutti gli autovelox - addio multe? La decisione che può cambiare tutto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dove non è arrivato il misterioso, estemporaneo ma cattivissimo Fleximan - l'uomo mascherato che ha distrutto con un flessibile decine diin Veneto e poi ha trovato seguaci nelle altre regioni d'Italia diventando l'eroe dei perseguitati dalle- è arrivata la Cassazione. Eh sì, la legge fa più paura di uno sgangherato supereroe e il comune di Pordenone, terrorizzato da una recente sentenza, ha preso unainattesa e controcorrente:, impiantie chissenefrega del solito e solido tesoretto guadagnato con le contravvenzioni per eccesso di velocità che, da anni, aiuta a ingrassare i bilanci dei comuni facendo impazzire e incazzare spesso a ragione - automobilisti e motociclisti. Il rischio adesso è troppo alto, avranno ...

