A Roma l’assemblea elettiva di Confcooperative

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Nel Teatro dell’Opera di, inaugurata dall’Inno di Mameli, cantato dalla Schola Cantorum del Teatro e dal messaggio del Capo dello Stato, il Presidente Mattarella, si è svolta, l’8 e il 9 maggio,di, la storica e più autorevole organizzazione di rappresentanza del mondo della cooperazione. La prima giornata è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Trading online: cosa sono e come si trovano i brokers di opzioni binarie Crisi: italiani sempre più spaventati dal futuro Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Bitcoin: la sua crisi sta danneggiando il mercato azionario Pronti per ...

Nove condanne in primo grado e una decina di assoluzione. Si chiude così il primo capitolo della vicenda giudiziaria sullo Stadio della Roma – la società giallorossa è estranea ai fatti contestati – che non fu mai realizzato nell’area di Tor di ...

La Sapienza, i contestatori di Roccella occupano l'aula A di Scienze politiche - Continuano le mobilitazioni a La Sapienza di Roma. Circa 300 studenti hanno occupato l'aula A della facoltà di ...di un'assemblea ...

***Fincantieri: compra ex Wass per massimi 415 mln, lancia aumenti per 500 mln - Al servizio dell'operazione il cda chiederà all'assemblea la ... La proposta di delega prevede che alle azioni emesse per l'aumento di ...quotazione da piazza Affari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ...