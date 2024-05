Calamai | Faccio una domanda ai tifosi del Milan Siete contenti di Pioli?

MALDINI, Vedevo l'Italia fatta da Juventus e... Antognoni - MALDINI, Vedevo l'Italia fatta da Juventus e... Antognoni - La bandiera del milan, Paolo Maldini, ha parlato della sua gioventù a Radio Serie A: "Quando ero piccolo tifavo la Juventus. La prima competizione che vidi in ...

RANIERI, Tifo viola in Europa. Mina sta recuperando - RANIERI, Tifo viola in Europa. Mina sta recuperando - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il milan: "I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione ...

DA FIRENZE - Calamai: "Italiano deve ancora migliorare, ma ha portato la Fiorentina in tre finali" - DA FIRENZE - calamai: "Italiano deve ancora migliorare, ma ha portato la Fiorentina in tre finali" - Luca calamai, giornalista, ha commentato l'approdo in finale di Conference League della Fiorentina su FirenzeViola.it: "I nemici di Italiano non gradiranno. Pazienza. Hanno sempre un motivo per ...