Pechino Express 2024 | i Pasticcieri sono i vincitori sulla Rotta del Dragone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Alla fine, come da attese, la coppia de I, composta da Damiano e Massimiliano Carrara, ha vinto. I, Damiano e Massimiliano Carrara, hanno vintoin una finale quasi tutta al femminile, in cui hanno sfidato le coppie Italia-Argentina, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, arrivate poi in seconda posizione, e Le amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, classificatesi terze. Una vittoria che molti utenti sui social hanno definito annunciata, in quanto durante tutti i 5.000 km delladel, i due fratelli di Lucca hanno spesso primeggiato nelle prove, spinti ad una grande competizione che li ha anche portati a scontrarsi in diverse ...