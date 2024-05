Riassunto | Wasabi Technologies offre soluzioni flessibili di storage cloud ibrido per la protezione dei dati

(Di venerdì 10 maggio 2024) La collaborazione con Dellai clienti maggiore efficienza, sicurezza e scalabilità BOSTON–(BUSINESS WIRE)– In un’epoca segnata dalla crescita esponenziale dei, le organizzazioni di tutto il mondo necessitano didiefficienti ed economiche. La collaborazione-Dell affronta questa sfida attraversoibrideed efficienti che consentono agli utenti di ottimizzare i processi di gestione dei, riducendo al tempo stesso i costi complessivi. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in ...

