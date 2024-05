Südtirol-Palermo venerdì 10 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici I siciliani vogliono blindare il sesto posto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ildi Federico Valente non ha più nulla da chiedere al campionato, è nono in classifica e non può migliorare, mentre ildeve cercare diilche è importantissimo.ri dettagli nell’articolo dedicato a Catanzaro-Sampdoria che è inutile ripetere. La principale differenza tra liguri eè che i primi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Per il Bari vigilia di ansia: contro il Brescia in gioco i playout. Stadio San Nicola blindato - Per il Bari vigilia di ansia: contro il Brescia in gioco i playout. Stadio San Nicola blindato - Il match di venerdì (alle 20.30) vale l’intera stagione. Solo la vittoria potrà garantire l’accesso alle partite per rimanere in serie B. In caso di sconfitta ...

Mignani in conferenza stampa: "Dobbiamo vincere senza badare ad altri campi. I problemi derivano dalla testa" - Mignani in conferenza stampa: "Dobbiamo vincere senza badare ad altri campi. I problemi derivano dalla testa" - News Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, mister Mignani ha presentato la sfida che vedrà il Palermo cercare di blindare il sesto posto nell'ultima giornata della stagione regolar ...

Corriere dello Sport: “Palermo s’interroga tra 6º posto e futuro” - Corriere dello Sport: “Palermo s’interroga tra 6º posto e futuro” - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo e sul sesto posto da proteggere. Il Palermo si trova in una situazione delicata nella lotta per i playoff della Serie ...