Campionato Primavera 1 - 33ª giornata | partit - diretta TV e streaming Sportitalia

L’Inter Primavera ha pareggiato contro il Verona con il risultato di 3-3, ma ottenuto comunque la qualificazione alle Final Four per lo Scudetto. Tanti a segno nella partita del Konami Youth Development Centre, ecco la classifica marcatori completa ...

Milan Femminile Primavera, decisa la finale scudetto: le avversarie delle rossonere e quando si gioca - Milan Femminile primavera, decisa la finale scudetto: le avversarie delle rossonere e quando si gioca - Dopo l’impresa contro la Roma, campione in carica, che ha permesso al Milan Femminile primavera di accedere alla finale di ... del Milan in vista del match contro il Cagliari in campionato. Il ...

Roma Milan Primavera Femminile 1-4, le rossonere scrivono la storia: prima volta in finale Scudetto. Il tabellino del match - Roma Milan primavera Femminile 1-4, le rossonere scrivono la storia: prima volta in finale Scudetto. Il tabellino del match - Roma Milan primavera Femminile 1-4, le rossonere scrivono la storia: prima volta in finale Scudetto. Il tabellino del match Che impresa, che meraviglia. Per la prima volta nella storia il Milan Femmin ...

Monza, una squadra biancorossa ha festeggiato il traguardo - Monza, una squadra biancorossa ha festeggiato il traguardo - Insieme. Il 26 agosto scorso aveva avuto inizio un affascinante cammino: il Monza era sceso in campo per la prima volta nella storia nel campionato di primavera 1, guarda caso proprio contro il Milan.