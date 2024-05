Italia-Polonia volley femminile - Nations League 2024 | dat - program -a, ora -io - tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Martedì 14 maggio (19.00) si giocherà, partita d’esordio della nazionale azzurra nelladi. Dopo le due amichevoli contro la Svezia si inizia a fare sul serio, e ci sarà il debutto ufficiale di Julio Velasco sulla panchina delle ragazze. Vietato sbagliare contro coloro che hanno preso il pass Olimpico sconfiggendo le ragazze di Mazzanti in finale, con la regular season che ci deve dare il biglietto per Parigi. Si inizia a fare sul serio e le partite iniziano a diventare pesanti per la nazionalena. Julio Velasco ha ricevuto riposte importanti nei due test contro la Svezia, entrambi dominati senza alcun problema in nessuno dei sei set giocati. Buonissime risposte fin da subito da parte di una ...