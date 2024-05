Israele - Rafah nel mirino anche senza armi Usa Netanyahu | Avanti da soli

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – “Facciamo da”.non si ferma, l’operazione militare a Gaza è destinata a proseguire erimane nelse gli Stati Uniti non invieranno più. ”Se dobbiamo restare, resteremo”, ma ”combatteremo con le unghie e con i denti” perché ”siamo determinati e siamo uniti per sconfiggere i nostri nemici e coloro che vogliono farci del male”, ha detto il primo ministro israeliano Benjaminnel videomessaggio diffuso su ‘X’ in vista del Giorno dell’Indipendenza che si celebra il 14 maggio, ”75 anni fa. Eravamo pochi contro molti”. Mentre ”oggi siamo molto più forti”, ha proseguito il premier israeliano. La posizione assunta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non sembra ...

