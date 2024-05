Reggiana-Parma oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match del Mapei Stadium valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. E’ tempo di derby per due squadre che non hanno più niente da chiedere alla stagione. I ragazzi di Alessandro Nesta sono salvi e non possono più raggiungere la qualificazione ai playoff, mentre la compagine di Fabio Pecchia è già stata promossamente inA e spera di chiudere il campionato con il suon ennesimo successo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 10 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 251, mentre ...