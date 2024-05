ATP Roma - Nadal lotta e vince in rimont - Moutet è l’avversario di Djokov -c, viaggiano Draper e Medjedovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un’altra giornata inframezzata dalla pioggia agli Internazionali BNL d’Italia. Nel torneo maschile alcuni match erano stati rinviati da ieri a oggi e altri dovevano proseguire, mentre sono andati avanti i primi turni con il debutto della parte bassa di tabellone. Giornata che ha visto tornare aRafaeldopo due anni di assenza e riuscire are dopo quasi tre ore dicontro il qualificato belga Zizou Bergs: 4-6, 6-3, 6-4 ina. Un match particolarmente combattuto, nel quale il maiorchino non ha sfruttato un vantaggio di 3-1 nel primo set e poi si è complicato la vita, ma con grande umiltà è riuscito a spuntarla: troverà Hubert Hurkacz in un secondo turno che si preannuncia tosto. Ha decisamente convinto il serbo Hamadche, dopo aver passato ...