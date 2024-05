Darderi-Navone oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lucianose la vedrà contro Marianonel secondo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. L’azzurro è reduce dalla maratona di più di tre ore intrapresa contro il canadese Denis Shapovalov, sconfitto solamente dopo un rocambolesco tie-break decisivo. L’argentino, invece, ha beneficiato di un bye al debutto in qualità di ventottesima testa di serie. Quest’ultimo è in grande fiducia ed è arrivato nella Capitale dopo il titolo vinto al Challenger di Cagliari, dove ha sconfitto in due set proprionel penultimo atto. Il bilancio dei precedenti sorride al tennista albiceleste, che si trova in vantaggio per 3-2 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è il ...