Crosetto | con stessa logica si possono arrestare quasi tutti Anche magistrati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il panorama politico italiano è stato scosso da una serie di eventi che hanno acceso i riflettori sulla giustizia, la politica e il delicato equilibrio tra potere e responsabilità. L'ultimo, l'arresto del governatore della Liguria, Giovanni Toti, per accuse di corruzione. In questo contesto, il Ministro della Difesa, Guido, è intervenuto con un lungo post su X, gettando ulteriore luce su una situazione già intensamente dibattuta.Nel suo intervento,ha richiamato alla memoria la vicenda che coinvolse il suo collega di governo Raffaele Fitto, evidenziando analogie e mettendo in dubbio l'equità del trattamento riservato a Toti. "Mi dispiace usare questa frase ma lo farò ugualmente: lo avevo predetto con largo anticipo", ha dichiarato il ministro, esprimendo preoccupazione per il possibile pregiudizio nei confronti di figure pubbliche ...