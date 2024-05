Avvisi di garanzia sono preoccupato | perché Beppe Sala suda freddo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Milano dei grattacieli trema. Sarebbero almeno una ventina le indagini sull'urbanistica meneghina portate avanti dalla Procura. Tra i reati contestati, l'abusivismo edilizio e la lottizzazione abusiva. Secondo l'accusa, i cantieri edilizi in osservazione sarebbero stati spacciati per ristrutturazioni ma destinati in realtà a nuove costruzioni. In questo modo, i lavori sarebbero stati avviati con la firma di semplici autodichiarazioni (ovvero senza essere corredati da un piano attuativo), versando al Comune oneri di urbanizzazione più bassi di quelli di mercato. Ormai da mesi, sotto la lente dei pm cidecine di operazioni edilizie in città egià stati emessidiper diversi costruttori e funzionari comunali. Uno scenario allarmante, che non concede sonni tranquilli ai vertici del Comune di ...