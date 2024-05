George Clooney e Adam Sandler alla stazione di Montecatini Terme per girare un film

(Di venerdì 10 maggio 2024) Chi bazzica ladi(in provincia di Pistoia) in questi giorni si sarà probabilmente imbattuto in. I due divi americani, infatti, sono attualmente in Italia per registrare unper Netflix. I due sono diretti da Noah Baumbach e nel cast, oltre, ci sono anche Laura Dern, Greta Gerwig e l’attrice italiana Alba Rohrwacher. Come riporta Il Tirreno, ladiè diventato un “set super blindato con bodyguard all’ingresso e nessuno si può avvicinare“. Il treno usato perla scena con...

