Copernicus | l’aprile del 2024 è il più caldo mai registrato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Aprileè stato il piùa livello globale mai, con una temperatura media di 15.03 gradi, 0.67 al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di aprile e di 0.14 gradi al di sopra del precedente massimo stabilito nell'aprile 2016.I dati, registrati dal Servizio per il Cambiamento Climatico diimplementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, indicano anche che si tratta dell'undicesimo mese di fila piùnella registrazione dei dati; la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (da maggio 2023) è la più alta con 0.73 gradi al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020 e di 1.61 gradi al di sopra della media preindustriale.Per il servizio meteo dell'Ue, le temperature sono ...