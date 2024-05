Cremonese-Cittadella oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. I ragazzi guidati da Giovanni Stroppa vogliono vincere per prepararsi al meglio ai playoff che, per loro, inizieranno tra circa due settimane vista la certezza del quarto posto in classifica. La squadra di Edoardo Gorini, dal suo canto, vuole portare a casa il bottino pieno per chiudere bene una stagione che si è rivelata più complicata del previsto, nonostante la salvezza raggiunta in anticipo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 10 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà ...